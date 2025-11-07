La Maratona per la Pace della Cisl Piemonte

Arriva anche in Piemonte la “Maratona per la Pace Cisl”, l’iniziativa promossa dal sindacato di Via Po per rilanciare un forte appello alla responsabilità, alla solidarietà e al rispetto dei diritti umani. Momenti di riflessione e dibattito, aperti alla partecipazione della società civile, si stanno svolgendo in tutta Italia con tappa finale il prossimo 15 novembre presso l’Auditorium del Massimo, a Roma, dove si terrà una grande Assemblea nazionale. In quella occasione la Cisl consegnerà al Presidente della Croce Rossa Italiana le somme raccolte in tutta Italia con la campagna “SOS Gaza”, destinate a sostenere gli interventi umanitari per la popolazione civile colpita da una crisi senza precedenti.

In Piemonte, insieme alle iniziative territoriali, la Cisl promuove una grande Assemblea regionale dal titolo “Per una pace giusta e duratura a Gaza, in Ucraina e nel mondo” che si svolgerà nella giornata di lunedì 10 novembre, a Città Studi di Biella, in corso Giuseppe Pella 2/B, dalle ore 9.30 alle 13.

All’evento, cui sono attesi oltre 400 partecipanti da tutta la regione, intervengono il segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti; il professore di Storia delle Istituzioni Politiche e Diplomatiche dell’Università di Torino, Andrea Pennini e il responsabile delle Politiche europee del Dipartimento Internazionale Cisl confederale, Andrea Mone.

“Con questa ‘Maratona per la Pace’ – spiega il segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti – vogliamo mandare un messaggio di speranza e testimoniare la nostra vicinanza e solidarietà a tutte le popolazioni vittime di conflitti: da Gaza all’Ucraina ai tanti aperti nel resto del mondo di cui si parla poco. Vogliamo affermare ancora una volta che nessuna guerra è inevitabile e che la pace va anche costruita attraverso il dialogo e azioni concrete come il sostegno alle popolazioni colpite e la promozione di percorsi di convivenza”.