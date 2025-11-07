RENTRI: le scadenze per le piccole imprese, incontri informativi da CNA Biella

Gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.), il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, ha la funzione di digitalizzare i documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti, sostituendo i registri cartacei e i formulari attualmente in uso.

Il sistema digitale ha inoltre lo scopo di semplificare le procedure per le aziende e migliorare il controllo da parte degli enti competenti, permettendo di tracciare l'intero ciclo di vita dei rifiuti, dalla fase di produzione a quella dello smaltimento.

Per ottemperare correttamente agli obblighi di legge, è obbligatorio iscriversi al portale dedicato RENTRI. La normativa prevede che le imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi, con un numero di addetti fino a 10, debbano provvedere all'iscrizione nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026.

Non rientrano nell'obbligo di iscrizione al portale RENTRI, e quindi nemmeno alla tenuta dei registri, le seguenti attività che producono solo rifiuti non pericolosi:

a) attività di costruzione e demolizione;

b) attività commerciali;

c) attività di servizio.

Nel caso di produzione di rifiuti pericolosi, permane invece l'obbligo di iscrizione.

Al fine di fornire maggiori ragguagli sul RENTRI, CNA Biella organizza una serie di incontri (massimo 20 partecipanti a sessione): si terranno presso l'aula corsi della sede di via Repubblica n. 56, a Biella.

Gli interessati potranno confermare la loro presenza tramite apposita modulistica (CLICCA QUI per scaricare il file) da inviare all'indirizzo mail mailbox@biella.cna.it