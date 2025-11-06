“Sensi d’Arte”: a Bioglio nasce il museo multisensoriale

Un percorso artistico permanente, accessibile e inclusivo: è questo il cuore del progetto “Sensi d’Arte – Museo tattile multisensoriale a cielo aperto”, promosso dalla Pro Loco di Bioglio, che ha recentemente ottenuto un finanziamento attraverso un bando pubblico.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare, nel parco di Villa Santa Teresa, un percorso artistico permanente incentrato sull’esperienza multisensoriale e tattile dell’arte, offrendo così una fruizione accessibile a tutti, in particolare alle persone con disabilità visiva.

Il primo incontro ufficiale dedicato al progetto si terrà lunedì 10 novembre alle ore 10.30 presso il Museo Roccavilla, sito didattico del Liceo “G. & Q. Sella” di Biella. All’incontro prenderanno parte la rappresentanza della Pro Loco di Bioglio, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Biella, il Comune di Bioglio, e il Liceo “G. & Q. Sella”, rappresentato dal dirigente scolastico Gianluca Spagnolo e dai docenti Deborah Albini e Giovanni Galuppi.

Il progetto prevede inoltre la partecipazione attiva degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, che collaboreranno, insieme a una giuria, alla selezione degli elaborati artistici da realizzare tra i progetti proposti.

L’incontro di lunedì segnerà l’avvio ufficiale di un percorso che unisce arte, educazione e inclusione, con l’obiettivo di rendere Bioglio un punto di riferimento per la valorizzazione dell’arte accessibile.