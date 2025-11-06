Milano-Cortina, Abodi: "Lasceremo eredità culturale, di promozione e di impianti"

(Adnkronos) - A 92 giorni dai Giochi di Milano Cortina sia il cantiere organizzativo che i cantieri che riguardano le infrastrutture diventano sempre più sensibili. “Il tempo scorre velocemente, e la passione, l’operosità, la collaborazione e la determinazione a rispettare le scadenze scandiscono la vita dei cantieri. Peraltro Olimpiadi e Paralimpiadi sono una tappa di transito di un percorso che proseguirà anche dopo, sempre in chiave olimpica”. A fare il punto con l'Adnkronos è il ministro dello Sport Andrea Abodi.