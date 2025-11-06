In Cantando Tavigliano, ecco il concerto dei cori del paese

Concerto da non perdere a Tavigliano. Il Comune organizza la 3° rassegna dei cori del paese dal titolo “In Cantando Tavigliano”, in programma alle 20.45 di domani, venerdì 7 novembre, nella chiesa parrocchiale durante i festeggiamenti per il Santo Patrono Carlo.
venerdì 07 novembre
giovedì 06 novembre
mercoledì 05 novembre
