Bellezza tra le righe, a Palazzo Lamarmora l’omaggio di Biella a Valerio di Battista

“Bellezza tra le righe”, la rassegna giunta alla sua sesta edizione, che anima le dimore storiche del Piemonte in autunno, quest’anno coinvolge, per la prima volta, anche Palazzo Lamarmora a Biella. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere libri, autori, e, più in generale, la lettura nel contesto unico delle residenze d'epoca e dei loro giardini, in queste settimane più iconici che mai grazie al foliage.

“Bellezza tra le righe”, che gode del patrocinio dell’ADSI, Associazione dimore storiche italiane, sezione Piemonte, racconta quest'anno il paesaggio, inteso non solo come scenario naturale che accoglie e genera vita, bellezza, pace, ma anche come spazio interiore e simbolico, luogo dell’anima e del sé, da vivere e da curare. Gli incontri danno spazio e voce a testi letterari, poesia, letture, laboratori per raccontare e sottolineare il legame tra l’uomo e l’ambiente e scoprire il paesaggio come luogo di ispirazione per ritrovare spazi e tempi di serenità e benessere, contemplazione e stimolo per nuove prospettive.

Venerdì 7 novembre, alle 17.30, a Palazzo Lamarmora ci sarà l'omaggio all’architetto Valerio di Battista, scomparso nel 2024, già coordinatore della Rete Osservatori del Paesaggio del Piemonte e Professore Ordinario di Tecnologia dell'Architettura (1990 - 2009), autore nel 2023 del volume "Sulla terra sotto il cielo. Paesaggi e luoghi”. Il volume e il percorso intellettuale di Di Battista saranno presentati da Carlotta Fontana e Paolo Castelnovi.

“Bellezza tra le righe” nasce quest’anno con il patrocinio di Adsi - Associazione dimore storiche italiane, in collaborazione con Comune di Piossasco, RSA Residenza San Giacomo, Associazione Foro, Associazione Centro Studi Generazioni &Luoghi - Archivi Alberti La Marmora, Giovani in Biblioteca – La Biblioteca dei Giovani, Tenuta Berroni Srl e LaAV, associazione lettori ad alta voce, circolo di Torre Pellice.