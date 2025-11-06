Arte e musica classica protagoniste a Biella con entusiasti applausi FOTO

Ancora una volta si è registrata una folta affluenza al nuovo concerto della 49° stagione “Grande Slam” (Spettacolo, Letteratura, Arte, Musica) della Fondazione Accademia Perosi di Biella.

Stavolta l'evento ha coniugato l'arte con la musica classica: nella prima serata di oggi, 6 novembre, gli spettatori hanno avuto la possibilità di prendere parte ad una visita guidata alla mostra “Carta. La forza espressiva della Paper Art”, a cura di Dina Pierallini e Elena Bermond des Ambrois, prodotta da Fondazione Sella e allestita nei locali del Lanificio Maurizio Sella, a Biella. La rassegna dà infatti la possibilità di scoprire un panorama internazionale sulla scultura contemporanea in carta e legno, oltre ad essere un omaggio alla bellezza e un'analisi della trasformazione e della memoria.

A questa è poi seguita l'esibizione del Quartetto Hana, formato da Fuga Miwatashi (violino), Kwak Gyurim (violino), Chao Tzu-Shao (violencello) e Simon Rosier (viola). Molta apprezzata l'esibizione de “La morte e la fanciulla” del compositore austriaco Franz Schubert, conclusasi con calorosi ed entusiasti applausi.