CULTURA E SPETTACOLI | 06 novembre 2025, 19:30

Arte e musica classica protagoniste a Biella con entusiasti applausi FOTO

Molte persone al Lanificio Maurizio Sella per una visita guidata alla mostra “Carta. La forza espressiva della Paper Art”, seguita dal concerto della Fondazione Accademia Perosi.

Ancora una volta si è registrata una folta affluenza al nuovo concerto della 49° stagione “Grande Slam” (Spettacolo, Letteratura, Arte, Musica) della Fondazione Accademia Perosi di Biella.

Stavolta l'evento ha coniugato l'arte con la musica classica: nella prima serata di oggi, 6 novembre, gli spettatori hanno avuto la possibilità di prendere parte ad una visita guidata alla mostra “Carta. La forza espressiva della Paper Art”, a cura di Dina Pierallini e Elena Bermond des Ambrois, prodotta da Fondazione Sella e allestita nei locali del Lanificio Maurizio Sella, a Biella. La rassegna dà infatti la possibilità di scoprire un panorama internazionale sulla scultura contemporanea in carta e legno, oltre ad essere un omaggio alla bellezza e un'analisi della trasformazione e della memoria.

A questa è poi seguita l'esibizione del Quartetto Hana, formato da Fuga Miwatashi (violino), Kwak Gyurim (violino), Chao Tzu-Shao (violencello) e Simon Rosier (viola). Molta apprezzata l'esibizione de “La morte e la fanciulla” del compositore austriaco Franz Schubert, conclusasi con calorosi ed entusiasti applausi.

g. c.

