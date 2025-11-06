Furto in un negozio di Gaglianico, arrivano i Carabinieri

Doppio intervento dei Carabinieri in alcuni supermercati e negozi di Gaglianico e Candelo. Nel primo caso, due persone avrebbero portato via alcuni copridivano in tessuto facendo perdere le loro tracce. Indagano i Carabinieri.

Nell'altro caso, invece, stando alle prime ricostruzioni. due uomini avrebbero consumato dei prodotti alimentari senza aver pagato in cassa, come riportato dal sistema di videosorveglianza. Ora, rischiano una denuncia per furto. Entrambi gli episodi sono avvenuti nella giornata di ieri, 5 novembre.