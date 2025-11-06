Paesaggi lunari in e-bike: alla scoperta della Baraggia biellese FOTO e VIDEO

Un itinerario diverso dal solito, perfetto per chi cerca un’esperienza in e-bike nella natura biellese lontano dalle salite di montagna ma ricco di fascino e suggestione. È quello proposto da Franco Bonavigo, tester di percorso di eBike Biella, che accompagna i lettori alla scoperta della Baraggia e dei paesaggi lunari del torrente Cervo, in un percorso piuttosto semplice, ma che unisce sport, avventura e bellezza naturalistica.

Questa volta il cielo grigio suggerisce di “snobbare” le colline e le montagne, per dedicarsi invece alla pianura biellese, dove la Baraggia – in questa stagione – mostra tutto il suo fascino autunnale, trasformandosi nella “Savana biellese”. I colori caldi, le sfumature dei campi e l’atmosfera sospesa rendono unico questo scenario, perfetto da esplorare in sella a una e-bike.

L’itinerario inizia con un giro nella parte accessibile della Baraggia (la zona sud, di uso militare, resta naturalmente off-limits), per poi fare una breve sosta a Castellengo. Da qui si prosegue verso i “sabbioni del Cervo”, un’area spettacolare dove la natura si mostra in tutta la sua forza. Alcuni guadi distrutti dalle recenti piene e alberi abbattuti lungo il percorso aggiungono un pizzico di avventura, ma con qualche acrobazia e spirito d’adattamento si raggiunge Castelletto Cervo, e infine il greto del torrente: un ambiente sorprendente, che merita di essere inserito in ogni programma di uscite.

Completata l’esplorazione, il rientro avviene passando nuovamente pere la, chiudendo l’anello off-road aprima del rientro in città.



Il bilancio della giornata: 61,18 chilometri, 648 metri di dislivello e 5 ore e 40 minuti di pedalata, con la meritata birra di fine giro a completare l’esperienza.

Un itinerario defatigante, adatto a chi vuole vivere la natura biellese in modo diverso e rilassato, senza rinunciare al piacere dell’esplorazione. Tutti i percorsi sono consultabili sui canali di eBike Biella, dove è possibile scegliere il tragitto di proprio interesse e unirsi alle prossime uscite – gratuite e aperte a tutti.

E per chi non possiede una e-bike, nessun problema: pensano a tutto loro.

Foto e video dell’escursione vengono poi montati e pubblicati sui social, per conservare il ricordo di una giornata tra i colori e i sentieri del Biellese.