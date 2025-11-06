Sicurezza stradale e cura del verde, a Biella inizia la pulizia di arbusti in incroci e attraversamenti pericolosi

L’amministrazione comunale di Biella, attraverso l’assessorato alla Viabilità in collaborazione con l’assessorato al Verde Pubblico, ha avviato un intervento di pulizia e potatura del verde in diversi punti della città, in particolare in prossimità di incroci e attraversamenti pedonali dove la vegetazione limitava la visibilità.

L’obiettivo dell’intervento è migliorare la sicurezza stradale per automobilisti, ciclisti e pedoni, garantendo una maggiore visibilità e riducendo i rischi di incidenti. Le operazioni, coordinate dagli uffici comunali, riguardano esclusivamente arbusti e piante non di pregio, la cui crescita spontanea o eccessiva interferiva con la visuale lungo le strade.

“La sicurezza stradale viene prima di tutto – dichiarano gli assessori alla Viabilità e al Verde Pubblico Giacomo Moscarola e Cristiano Franceschini –. Questi interventi mirano a rendere le nostre strade più sicure senza compromettere il patrimonio verde della città. Tutte le piante di pregio e gli alberi monumentali restano ovviamente tutelati e curati. Sono molti i cittadini che hanno chiesto più volte la pulizia completa in determinate aree di intersezione viaria. Ovviamente ci sarà un intervento radicale in zone ove sorgono infestanti o arbusti senza pregio arboreo mentre si effettueranno potature in altre zone.”

L’amministrazione proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori verifiche e interventi mirati, mantenendo alta l’attenzione sul tema della sicurezza e della qualità urbana.