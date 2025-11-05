4 Novembre a Valle San Nicolao, l'omaggio dei bambini ai Caduti FOTO

Si è svolta a Valle San Nicolao la commemorazione del 4 Novembre alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, con la partecipazione delle associazioni e i loro gonfaloni, con i bambini della scuola primaria e infanzia.

Dopo l'alzabandiera e la deposizione da parte dei più piccoli della corona presso il monumento ai Caduti di tutte le guerre, si è provveduto alla benedizione della corona. Si è poi tenuto l'intervento del capogruppo degli alpini Renzo Savio che ha portato i saluti dell' ANA, seguito dall'orazione ufficiale del sindaco Marica Cerrone in cui si è voluto sottolineare l'importanza della pace, soprattutto in questo momento, dove nel mondo vi sono troppi conflitti.

Il discorso si è concluso con un sentito ringraziamento alle forze armate per il loro prezioso contributo. Al termine i bimbi della scuola primaria hanno recitato una poesia e insieme a quelli dell'infanzia hanno deposto un omaggio da loro realizzato presso il monumento.