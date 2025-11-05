Kumite, Greta Bagatin sfiora il podio ai campionati italiani

Buona la prima per la giovanissima Greta Bagatin, portacolori della Funakoshi 1976 alle Fasi Finali dei Campionati Italiani classe Esordienti.

All’esordio nella categoria dei 40 kg, l’atleta allenata dal Maestro Damiano Rovatti, che si è qualificata per fasi finali con il 1° posto nelle selezioni regionali, ha interpretato la gara con grande personalità e ottima impostazione tattica, superando agevolmente i turni eliminatori e ottenendo un pareggio al penultimo turno che non ha superato solo per decisione arbitrale (3-2).

Nei ripescaggi supera per 9-0 il primo turno e si ferma nella semifinale per il 3° posto per una valutazione arbitrale di contatto e quindi 3 punti annullati che l’avrebbero portata alla finale per il bronzo. Chiude con un ottimo 7° posto, senza sconfitte e tanta voglia di riprovarci!