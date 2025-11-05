4 equipaggi al via del Monti Savonesi Storico per la Rally & Co

Saranno 4 gli equipaggi (più un navigatore nella regolarità) i portacolori della scuderia Rally & Co, protagonisti al 7° giro dei monti Savonesi storico in programma sabato 8 e domenica 9 novembre valida come ultima prova del Memory Fornaca.

Con la potentissima Porsche 911, reduce dalla vittoria alla grande corsa che lo ha rilanciato al 2° posto del trofeo Memory Fornaca, al via Marco Bertinotti navigato in questa occasione dalla moglie Barbara Ravelli che puntano decisamente ad una posizione sul podio e, perchè no, alla vittoria nel Fornaca.

Sulla Bmw M3, curata dal team Chiavenuto, in colorazione Recaro “il Valli” e Stefano Cirillo saranno protagonisti per le posizioni di vertice presentandosi in 4° posizione nel Memory Fornaca vinto l’anno scorso da Luca Delle Coste e Giuliano Santi che rientrano in gara dopo un lungo digiuno a bordo della inedita Volkswagen Golf GTI gruppo due: un ritorno alla trazione anteriore per la velocissima coppia.

A bordo della consueta Ford Escort RS bianca e rossa ai nastri di partenza Pierluigi Porta e Maurizio Barone dopo una stagione decisamente impegnativa con molte gare all’attivo; al debutto nella gara di regolarità a media su Opel Manta B il navigatore della scuderia Ruggero Tedeschi affiancherà Domenico Gregorelli iscritti nel 5° raggruppamento.

Partenza sabato ed arrivo domenica pomeriggio da Albenga dopo la disputa di 8 prove speciali (4 da ripetere ) per un totale di 77 km cronometrati che sanciranno sia il vincitore assoluto che il vincitore del trofeo Fornaca.