Giornata dell'Unione Nazionale e delle Forze Armate a Pollone con i bambini delle scuole FOTO

Oggi a Pollone si sono svolte le celebrazioni del 4 Novembre. In Piazza Delleani, ai piedi della grande stele che ricorda i caduti pollonesi delle Guerre Mondiali, i ragazzi di primaria e secondaria del plesso di Pollone hanno intonato canti e scandito i nomi degli eroici pollonesi morti in battaglia. Di verde, bianco e rosso vestiti hanno creato una grande bandiera italiana. A fare gli onori di casa il sindaco Paolo Tha.

Toccante l’intervento di Gino Falchero, sindaco emerito e alpino centenario, ha ricordato l’importanza della resistenza e il sacrificio di molti giovani per costruire pace e benessere per le generazioni future. Con le sue parole ha consegnato ai giovani presenti un monito per il futuro.

Presente anche il parroco Don Luca Bertarelli che ha citato San Pier Giorgio Frassati che, allora diciassettenne suonò le campane della chiesa per annunciare ai Pollonesi che la Grande Guerra era finalmente finita.

Presenti anche i bimbi del locale asilo Frassati che , con le loro bandierine tricolore, hanno contribuito al bel colpo d’occhio.