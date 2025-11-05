Malore fatale a Pralungo, morto Paolo Giove: aveva 68 anni

Tragedia nel comune di Pralungo dove un uomo di 68 anni è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso a seguito di un malore improvviso. Purtroppo, stando alle prime ricostruzioni, è morto in ospedale nonostante l'intervento del personale medico. Dalle informazioni raccolte sembra proprio che sia deceduto per un arresto cardiaco.

La vittima si chiamava Paolo Giove, imprenditore edile molto conosciuto nel Biellese. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, pare all'interno di un cantiere. Sul posto sono giunti i Carabinieri, assieme alla Polizia e al personale dello Spresal, impegnato negli accertamenti di rito.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 17.30, nella Cattedrale di Biella. Sempre qui avrà luogo il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 14.30 di venerdì 7 novembre.