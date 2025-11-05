L’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia” protagonista al SIHE di Lugano: c'è anche Candelo

L’Associazione I Borghi più Belli d’Italia ha preso parte al SIHE – Swiss International Holiday Exhibition di Lugano, uno degli appuntamenti più importanti del settore turistico in Svizzera, svoltosi da venerdì 30 ottobre a domenica 2 novembre.

La presenza dell’Associazione ha rappresentato un’importante occasione di promozione internazionale dei piccoli Comuni italiani di pregio storico, architettonico e culturale, presentando al pubblico e agli operatori turistici un patrimonio caratterizzato da autenticità e qualità del vivere. All’interno dello stand nazionale, si sono alternate delegazioni regionali, tra cui quella piemontese, impegnata nel promuovere itinerari, progetti e iniziative legate al turismo esperienziale e sostenibile.

Tra i rappresentanti del Piemonte era presente Valeria Maffeo, consigliera comunale delegata ai rapporti con l’Associazione I Borghi più Belli d’Italia, che nella giornata di sabato 31 ha preso parte alle attività di accoglienza e presentazione. Durante la fiera, Maffeo ha illustrato al pubblico svizzero e agli operatori turistici il programma del “Borgo di Babbo Natale”, l’evento che prenderà il via dal 22 novembre all’interno del Ricetto di Candelo, uno dei borghi d’impianto medievale più suggestivi del panorama italiano.

“Portare a Lugano il nostro Borgo di Babbo Natale è stato un momento molto significativo – ha dichiarato la consigliera Valeria Maffeo – perché ci ha permesso di far conoscere a un pubblico internazionale un’esperienza unica e profondamente legata alla magia del Natale. Il Ricetto di Candelo offre uno scenario autentico e suggestivo, e siamo certi che saprà emozionare grandi e piccoli”.

Il SIHE ha visto la partecipazione di più di 250 operatori professionali tra buyer, agenzie e realtà turistiche internazionali, oltre a conferenze e incontri B2B che hanno favorito nuove occasioni di scambio e collaborazione.“La rete dei Borghi più Belli d’Italia è uno strumento fondamentale per valorizzare i nostri territori – ha aggiunto Maffeo – La promozione congiunta ci permette di rafforzare l’attrattività dei borghi, sostenere l’economia locale e preservare la nostra identità culturale”.

La partecipazione al SIHE si inserisce nel percorso di promozione coordinata dell’associazione volto a rafforzare la presenza dell’Italia nei circuiti turistici europei, con particolare attenzione a un turismo attento, rispettoso e orientato alla qualità dell’esperienza.