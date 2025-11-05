Calcio, cambio in panchina al Ceversama: via Ariezzo, ecco Virga

La sconfitta di misura con il Gattinara ha portato ad un cambio sulla panchina del Ceversama Biella: come diffuso sui propri canali social, la società biellese ha comunicato di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Davide Ariezzo. “Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto fin qui – si legge nella nota – Diamo il benvenuto al nuovo allenatore Valerio Virga”.
Il Ceversama Biella, impegnato nel girone di Promozione, si trova in terz'ultima posizione a quota 7 punti (assieme agli Orizzonti Canavese Alicese), con una vittoria, 4 pari e altrettante sconfitte in 9 incontri fin qui disputati.