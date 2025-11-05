Leone: "La manutenzione ordinaria della Città di Biella è un problema grave" FOTO

La manutenzione ordinaria della Città è un problema grave che si trascina in modo eclatante dall’amministrazione Corradino . Non ci sono solo le buche nelle strade , la scarsa manutenzione del verde e le vie lasciate al buio della notte. Ci sono ad esempio i marciapiedi. Mai visto persone che camminano o che spingono carrozzine e carrozzelle sulla strada a raso dei marciapiedi ?

La risposta del perchè sta nella totale mancanza di manutenzione che affligge i marciapiedi della Città, in particolare quelli delle periferie. Allego tre fotografie tra le decine che ho scattato o che mi sono pervenute in questi mesi che danno il senso della trascuratezza e dell'abbandono. Si trovano al Villaggio Lamarmora dove abito, due nel giro di pochi metri ( una in via Salussola e l'altra in via Don Cabrio ) , sono rotture con macerie presenti da anni , segnalate e oggetto di interrogazione comunale ma sempre lì si trovano. L'altra è una new entry e si trova in via Lombardia all'angolo dell'Asilo Nido. Marciapiede molto sconnesso e pericoloso per bambini e genitori che infatti non lo praticano preferendo camminare. ai bordi della strada con carrozzelle e passeggini. Di marciapiedi sconnessi, con asfalti rotti, slabbrati o con cubetti volanti è piena la città . Ma nelle periferie abbondano parecchio.

Sono a disposizione dell'Assessore Franceschini, se vorrà fare un tour nel mio quartiere e negli altri quartieri della Città per una verifica sul posto . Perchè qui sì che è mancata la programmazione in questi anni. Ricordo sommessamente che nel lasso degli ultimi venti anni, citati dall'Assessore, gli unici e ultimi interventi programmati su questo tema risalgono alla giunta Cavicchioli e alla Giunta Barazzotto quando si mise mano alla barriere architettoniche e fu avviato il rifacimento dei marciapiedi sconnessi. Che io ricordi, la programmazione nei lavori pubblici e nelle manutenzioni si è sempre fatta sino alla Giunta Corradino , anno per anno secondo le disponibilità dei bilanci , la partecipazione ai bandi europei, nazionali e regionali. Con l'Assessore Zappalà poco si è programmato; ricordo invece che si sono perse montagne di quattrini per la mancata progettazione di interventi finanziati dal PNRR con il bando PINQuA (Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare) destinati ai capoluoghi di Provincia . Si parla tra i 30 /40 milioni non richiesti e di mancati investimenti in infrastrutture.

Suggerirei pertanto cautela e un briciolo di umiltà all'Assessore Franceschini nell'attribuire solo ad altri le difficoltà che in effetti esistono e si trascinano in modo particolare dalla scorsa legislatura cittadina, ma questo è un discorso tutto interno al suo partito e alle altre formazioni dell'attuale amministrazione.