A Pollone arriva la Castagnata Benefica a favore della scuola materna

Caldarroste, vin brulé, cioccolata calda, dolci sfiziosi, servizio bar e giochi per tutti i bambini. Tutto questo sarà presente alla Castagnata Benefica, in programma in piazza San Rocco, a Pollone, dalle 14.30 di domenica 9 novembre. Il ricavato sarà devoluto alla scuola materna Emma Frassati. Per info: 366.5918198.
lunedì 03 novembre
domenica 02 novembre
