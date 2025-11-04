 / Valle Elvo

A Pollone arriva la Castagnata Benefica a favore della scuola materna

A Pollone arriva la Castagnata Benefica a favore della scuola materna (foto di repertorio)

Caldarroste, vin brulé, cioccolata calda, dolci sfiziosi, servizio bar e giochi per tutti i bambini. Tutto questo sarà presente alla Castagnata Benefica, in programma in piazza San Rocco, a Pollone, dalle 14.30 di domenica 9 novembre. Il ricavato sarà devoluto alla scuola materna Emma Frassati. Per info: 366.5918198.

