Crollo a Roma, Meloni “Profondo dolore per tragica scomparsa operaio”

ROMA (ITALPRESS) - "Esprimo profondo dolore e cordoglio, a nome mio e del Governo, per la tragica scomparsa di Octay Stroici, l'operaio rimasto vittima del crollo della Torre dei Conti a Roma. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi colleghi in questo momento di indicibile sofferenza". Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Ringrazio nuovamente i soccorritori e tutti coloro che si sono prodigati, senza sosta e con coraggio, nel tentativo di salvargli la vita", aggiunge.- foto Ipa agency -(ITALPRESS).
In Breve
martedì 04 novembre
lunedì 03 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Turismo industriale, grande interesse per il primo educational tour di Regione e Confindustria Piemonte
In occasione della Borsa del Turismo Industriale, la fiera di settore organizzata a Bologna...