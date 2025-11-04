Al via la convenzione energetica tra eVISO e Siamo Servizi: luce e gas disponibili nelle filiali di Torino, Asti e Biella

È ufficialmente operativa la collaborazione commerciale tra eVISO, società tecnologica specializzata nella fornitura di luce e gas con sede a Saluzzo (Cn) e Siamo Servizi, società piemontese specializzata in consulenza per famiglie e imprese, che offre servizi dedicati con una rete capillare sul territorio e un approccio basato su qualità, fiducia e assistenza diretta.

Per gli utenti finali è quindi possibile attivare forniture luce e gas eVISO direttamente nelle filiali della Siamo delle province di Torino, Asti, Biella e Novara, con il supporto della rete di consulenti dedicati ed un servizio studiato per essere semplice, trasparente e vicino al cliente.

Questa nuova convenzione nasce per offrire una risposta concreta alla crescente esigenza di gestire in modo consapevole e conveniente le utenze energetiche, mantenendo sempre un rapporto umano e diretto con il proprio fornitore. Attraverso la Card SIAMO Servizi, i clienti possono attivare rapidamente le offerte eVISO e accedere a vantaggi esclusivi, ottenendo una consulenza personalizzata sia per le forniture domestiche sia per quelle aziendali.

Grazie a questa sinergia, il servizio luce e gas di eVISO entra ufficialmente nella quotidianità delle famiglie e delle imprese piemontesi, con un approccio basato sulla relazione umana, vicinanza territoriale e trasparenza.

«Con questa convenzione offriamo una soluzione concreta ai bisogni energetici di famiglie e imprese del territorio» dichiara Vittorio Mari Presidente della SIAMO Servizi. «La nostra missione è semplificare la vita dei clienti, mettendo a loro disposizione servizi utili e affidabili. Grazie alla collaborazione con eVISO, oggi possiamo affiancarli anche nella scelta della migliore offerta luce e gas, offrendo loro supporto nelle filiali e accompagnandoli con consulenza continua».

Soddisfazione anche da parte di eVISO, rappresentata da Franco Pancino, Direttore Commerciale: «Questa sinergia con SIAMO Servizi nasce da valori comuni: trasparenza, ascolto delle persone e presenza reale sul territorio. Con eVISO garantiamo un servizio attento, offerte competitive e strumenti tecnologici evoluti. Ma soprattutto garantiamo supporto e relazione: ogni attivazione è seguita da professionisti pronti a fornire assistenza concreta».

La convenzione è già attiva e accessibile nelle filiali della SIAMO presenti nelle province di Torino, Asti, Biella e Novara. Per ricevere informazioni o attivare un contratto luce o gas è possibile:

· recarsi direttamente in filiale;

· scrivere all’indirizzo e-mail dedicato convenzione.energia@siamoservizisrl.it

· contattare il numero 011 839 5077;

· richiedere la Card SIAMO Servizi per accedere ai vantaggi riservati agli iscritti.

“Sorridi, SIAMO con te!” è il claim che accompagnerà questa iniziativa sul territorio, esprimendo la volontà di rendere più semplice un servizio essenziale nella vita quotidiana di famiglie e imprese: l’energia. Una collaborazione nata per offrire risposte chiare, concrete e immediate, con un linguaggio comprensibile e consulenti pronti ad ascoltare e guidare ogni cliente nelle proprie scelte.

Nei prossimi mesi sono previste ulteriori iniziative di comunicazione e incontri informativi all’interno delle filiali SIAMO Servizi, con l’obiettivo di creare una relazione trasparente e continuativa con cittadini e aziende locali.