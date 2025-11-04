Biella in Scena, nuovo record di abbonamenti per la stagione 2025-26

I numeri della campagna abbonamenti alla stagione teatrale “Biella in Scena” 2025-2026, promossa e sostenuta dal Comune di Biella, in collaborazione con il Contato del Canavese, continuano a crescere, raggiungendo quota 602: un vero e proprio record, con ben 181 abbonamenti in più rispetto alla scorsa stagione. Un risultato eccezionale che conferma il crescente entusiasmo del pubblico e l’interesse sempre più forte dei biellesi per il teatro e gli spettacoli dal vivo.

Marzio Olivero, sindaco di Biella, e Sara Gentile, vicesindaco e assessore alla Cultura, commentano: “Il successo straordinario della campagna abbonamenti della stagione teatrale di quest’anno premia il lavoro che abbiamo condotto per una programmazione sempre più attenta e di qualità. Gli artisti presenti nel cartellone parlano da soli: Claudio Bisio, Luca Bizzarri, Katia Follesa, Flavio Insinna, Giovanni Storti, sono solo alcuni dei grandi nomi che incanteranno il Teatro Odeon a partire da questa sera. La stagione si distingue per la sua capacità di offrire varietà e contenuti adatti a tutti i gusti: dalle commedie leggere e brillanti ai monologhi intensi, fino ai musical che invitano alla riflessione e al dialogo. Un dato particolarmente incoraggiante è la crescente partecipazione dei giovani, che nel teatro trovano uno spazio autentico di emozione e confronto, dove riscoprire valori condivisi e riconoscersi in nuove storie e linguaggi. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di questo risultato, che ci spinge a proseguire con determinazione il percorso intrapreso nella promozione del teatro come punto di riferimento culturale e sociale per Biella e l’intera comunità”.