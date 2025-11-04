 / CRONACA

Zubiena, giovane in moto finisce in ospedale: “È spuntato sulla strada un animale selvatico”

Zubiena, giovane in moto finisce in ospedale: “È spuntato sulla strada un animale selvatico” (foto di repertorio)

“Ho tentato di schivare un animale selvatico, apparso all'improvviso sulla strada, e sono finito a terra”.

Sarebbe stata questa la spiegazione che ha fornito il giovane di 18 anni alle forze dell'ordine, coinvolto nella giornata di ieri, 3 novembre, in un sinistro autonomo a Vermogno, nel comune di Zubiena, a bordo del suo ciclomotore.

Il ragazzo è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti di rito. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

