Basso Biellese | 04 novembre 2025, 12:00

Massazza, famiglie a spasso per la notte di Halloween

massazza halloween

Tante famiglie, con i loro bimbi, hanno percorso le vie di Massazza per il classico giro di “dolcetto o scherzetto”. Un magica serata, andata in scena lo scorso 31 ottobre e trascorsa con i propri cari. Ancora una volta la ricorrenza di Halloween ha richiamato un gran numero di persone.

g. c.

