Massazza, famiglie a spasso per la notte di Halloween

Tante famiglie, con i loro bimbi, hanno percorso le vie di Massazza per il classico giro di “dolcetto o scherzetto”. Un magica serata, andata in scena lo scorso 31 ottobre e trascorsa con i propri cari. Ancora una volta la ricorrenza di Halloween ha richiamato un gran numero di persone.
martedì 04 novembre
lunedì 03 novembre
domenica 02 novembre
sabato 01 novembre
