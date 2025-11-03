 / EVENTI

EVENTI | 03 novembre 2025, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 31 ottobre al 2 novembre 2025

Gli eventi a Biella e nel Biellese

CRONACA

- Perdono l'orientamento lungo il sentiero, intervento dei Vigili del Fuoco in soccorso di quattro escursionisti

- Sparo di Capodanno: Pozzolo condannato a un anno e tre mesi

- Furto in una casa a Vigliano Biellese: stanze a soqquadro

- Ubriaco al bar di Pavignano: denunciato 30enne biellese

- Furto in abitazione a Vigliano Biellese: rubati monili in oro

- Muzzano, furto tentato in una seconda casa

- Biella, Daspo per due tifosi della Biellese dopo gli scontri con gli ultras del Derthona

- Ponderano, ladri in azione: il proprietario li scopre a distanza e chiama il 112

- Nuova ondata di incidenti nel Biellese, tanto spavento ma nessun ferito

- Mottalciata, fumo dal motore: il conducente accosta e l'auto viene avvolta dalle fiamme FOTO e VIDEO

- Spacciatori in fuga a Biella è una moda? "Solo per oggi il 3x2!" Ma le promo del mese non finiscono qui...

- Muzzano, ladri in casa: rubato anche l’abito da sposa

- Cossato, furto in casa mentre la proprietaria è fuori con dei conoscenti: spariti i gioielli

- 57 anni dopo l’alluvione 1968, il racconto di Fabrizio Piana: “Sopravvissuto alla furia dell’acqua”

- Masserano, Vigili del Fuoco in soccorso di un uomo nel bosco

SPORT

- Bi Roller Pattinaggio Biella, in Corea 4 atleti in gara

- Altri biellesi alla Maratona di New York, da Candelo arrivano Andrea Lucia e Pamela Bertoli FOTO e VIDEO

- Biella Rugby sfiora la vittoria, alla fine passa Piacenza

- In bici sull'Himalaya, prosegue il viaggio di Maurizio Maffeo: arrivano aggiornamenti sulla nuova tappa FOTO e VIDEO

- Salussola Volley, successo esterno con il Valsesia

- Maratona di New York, è vigilia: c'è anche Biella in gara FOTO

- Basket Serie C: Il Teens Biella in vetta alla classifica

- SPB Monteleone Trasporti, prima squadra sconfitta dalla capolista San Paolo

- TeamVolley Lessona, quattro set alla pari contro l’imbattuta Castellanza

- Juventus Women Ternana 2-1: Cambiaghi allo scadere regala tre punti sudati FOTO

- Calcio, ASD River Plaine - ACF BIELLESE 7-0

- Calcio biellese, i risultati di oggi domenica 2 novembre

EVENTI

- “Cara Giulia”: 600 persone a Biella per la raccolta fondi

- Anffas Gaglianico, castagne e musica con gli Alpini: una giornata di allegria e inclusione FOTO e VIDEO

- Profumo d’autunno a Benna: caldarroste e vin brulé con i Volontari dello Sport Folclore FOTO e VIDEO

- Passeggiata tra gli Hobbisti sul Lago di Viverone FOTO e VIDEO

- A Biella.....“Halloween in Vespa”! FOTO

- Halloween GEO: grande successo a Gaglianico con circa 500 presenze FOTO e VIDEO

- Cerimonia degli Incensi al Monastero Samten Ling di Graglia FOTO e VIDEO

- Biella, al Cimitero Urbano la Messa in memoria dei defunti, il Vescovo Farinella: "Il nostro destino è la vita eterna" FOTO

POLITICA

- Pichetto al G7 di Toronto: “Su energia e ambiente Paesi uniti, conclusioni approvate all’unanimità” FOTO e VIDEO

- Paonessa e Vezella: "Deve costituirsi la Conferenza dei Sindaci di ATC Piemonte Nord"

- G7 Toronto, Ministro Pichetto Fratin: “Rafforzata cooperazione internazionale su energia e sostenibilità”

- G7 Energia e Ambiente di Toronto, l' intervento di chiusura del ministro Pichetto Fratin

COSTUME  E SOCIETA'

- Solennità di Tutti i Santi a Biella, fedeli in Duomo per la Santa Messa FOTO

- 2 novembre, la giornata dedicata alla memoria dei defunti: le origini di questa ricorrenza

- Valle Mosso, alluvione del 1968: il reportage di una catastrofe nelle foto di Roberto Marchisotti FOTO

CULTURA E SPETTACOLI

- Il fotografo biellese Stefano Ceretti porta il suo progetto #DEPTH a Paratissima 2025 FOTO

- Alla Reggia di Monza ecco UR-RA, in mostra le opere di Michelangelo Pistoletto

- Andy Warhol | Lorenzo Puglisi - Sacro, Profano, Umano: al Piazzo di Biella una mostra collaterale 

- Roberto Marchisotti e i Ministri e gli Onorevoli del passato FOTO

BIELLA

- Traffico a Biella, incroci di Riva e di via Milano a Chiavazza senza semafori: il Comune valuta se lasciarli spenti

- Biella Riva, tubo dell’acqua scoppiato, attenzione alla viabilità FOTO

- Riaperto al doppio senso di circolazione il ponte Cerruti a Biella Chiavazza FOTO e VIDEO

 ATTUALITA'

- Ponderano, dal 1° novembre cambia la tariffa del parcheggio dell’Ospedale di Biella

- Stretta sui siti hard: dal 12 novembre accesso solo con verifica

redazione s.zo.

