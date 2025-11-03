Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella si è illuminato con il Tricolore italiano. Un segno tangibile in onore della cerimonia del 4 novembre, Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Biella, il Comando Provinciale dei Carabinieri si illumina con il Tricolore per il 4 Novembre
