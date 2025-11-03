 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 03 novembre 2025, 19:10

Biella, il Comando Provinciale dei Carabinieri si illumina con il Tricolore per il 4 Novembre

comando carabinieri

Biella, il Comando Provinciale dei Carabinieri si illumina con il Tricolore per il 4 Novembre

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella si è illuminato con il Tricolore italiano. Un segno tangibile in onore della cerimonia del 4 novembre, Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore