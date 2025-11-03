 / Cossato e Cossatese

Lessona, aggiornamento albo scrutatori di seggio

Il Sindaco di Lessona Simone Cambiè invita tutti gli elettori interessati a essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, ai sensi dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Gli interessati possono presentare apposita domanda all’Ufficio Elettorale del Comune entro il mese di novembre.

Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti dati:

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Residenza, comprensiva di via e numero civico

Professione, arte o mestiere

Titolo di studio, non inferiore a quello della scuola dell’obbligo

Per ulteriori informazioni e modulistica, contattare l’Ufficio Elettorale del Comune di Lessona.

