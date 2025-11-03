Celebrazioni del 4 Novembre a Cossato, Moggio: “Un invito alla memoria e alla responsabilità” FOTO e VIDEO

“Il 4 Novembre è un invito alla memoria e alla responsabilità”. A rimarcarlo, con forza, il sindaco di Cossato Enrico Moggio, in occasione della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La cerimonia ha avuto luogo nella prima serata di oggi, 3 novembre, in piazza Angiono, dove sono stati resi i saluti e gli onori al monumento ai Caduti alla presenza di autorità locali e associazioni d'Arma. È poi seguita la deposizione della corona d'alloro con i discorsi commemorativi sulle note musicali della Filarmonica Cossatese.

“Il 4 novembre è una data che ci unisce nel ricordo e nella gratitudine – sottolinea Moggio – Oggi, a più di un secolo di distanza, ricordiamo i Caduti di tutte le guerre, militari e civili, che hanno sacrificato la propria vita per difendere la libertà, la democrazia e la pace. Ricordiamo il valore, la disciplina, il senso del dovere e l'amor di patria di chi allora, come oggi, indossa una divisa per servire il proprio paese. In un tempo come il nostro, dove risuonano gli echi della guerra e della violenza, occorre riaffermare con forza che la pace non è un bene scontato ma una conquista quotidiana che richiede impegno, dialogo e rispetto reciproco”.