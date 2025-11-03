Sandigliano, nuove regole per i Contributi asilo nido per i residenti

Il Comune di Sandigliano eroga a favore delle famiglie residenti nel territorio comunale con ISEE non superiore ad euro 30.000,00, un contributo economico pari al 50% della retta mensile pagata, dedotti eventuali contributi ricevuti da altri Enti (per es. INPS...) nell'anno scolastico in corso (Sett.-Lug.), nel limite di euro 300,00 mensili e per un massimo di 11 mensilità annue:
calcolo contributo comunale= (importo fatturato e pagato-contributi prov. da altri enti) x 50%;
Il contributo si richiede tramite l'apposito modulo di domanda presente sullo Sportello online di questo sito sezione "Servizi alla persona".
Al modulo deve essere allegata attestazione ISEE in corso di validità.
La Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre n. 445), attestante contributi o agevolazioni percepiti da altri Enti (INPS...) per frequenza asilo nell'anno educativo in corso, va presentata contestualmente alla "domanda contributo asilo nido residenti Sandigliano" (un facsimile di autocertificazione è allegato in questa pagina);
Si considerano le spese documentate sostenute dal mese di settembre fino al successivo mese di luglio ; se la frequenza prosegue deve essere presentata una nuova domanda a partire dal mese di agosto e valida a decorrere da settembre.
La liquidazione del contributo avviene ogni due mesi circa, a seguito della ricezione dei giustificativi di spesa da parte di tutti i richiedenti.
I giustificativi di spesa possono essere trasmessi via posta elettronica all’indirizzoprotocollo.sandigliano@ptb.provincia.biella.it , precisando nell'oggetto o nel testo della mail il nominativo del bimbo ed il mese di spesa, oppure possono essere consegnati di persona presso l’Ufficio Protocollo/Segreteria.