A Vigliano il quadro "Tetti rossi di Santa Lucia", presenti anche i sindaci del paese

Venerdì 31 ottobre, presso la Biblioteca Civica di Vigliano Biellese, ha avuto luogo un incontro ricco di storia, cultura e arte.

Simboli viventi i tre sindaci del paese: Vittorio Maiorano, Luca Sangalli e l’attuale Cristina Vazzoler, immortalati assieme al celebre quadro “I tetti rossi di Santa Lucia” (1996) di Giacomo Fileppo.

Proprio in questa occasione, il pittore è autore sia della memorabile riunione, che della sua stessa mostra inaugurata sempre in biblioteca il 28 novembre 2025.

“Evviva il colore” è il titolo dell’esposizione che si protrarrà fino al 14 novembre negli orari di apertura della biblioteca, da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.