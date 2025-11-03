Cavaglià, è un successo la castagnata degli Alpini (foto di Roberto Canova)

Nonostante il clima tipicamente autunnale, la castagnata degli Alpini di Cavaglià ha riscosso un notevole successo. Nella giornata di ieri, 2 novembre, altri 7 quintali di caldarroste, assieme al vin brulé, sono state distribuiti a molte persone di passaggio. In breve tempo, tutte le porzioni sono andate a ruba.