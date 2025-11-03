Cavaglià, è un successo la castagnata degli Alpini FOTO

Nonostante il clima tipicamente autunnale, la castagnata degli Alpini di Cavaglià ha riscosso un notevole successo. Nella giornata di ieri, 2 novembre, altri 7 quintali di caldarroste, assieme al vin brulé, sono state distribuiti a molte persone di passaggio. In breve tempo, tutte le porzioni sono andate a ruba.
In Breve
domenica 02 novembre
sabato 01 novembre
venerdì 31 ottobre
giovedì 30 ottobre
mercoledì 29 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Meeting internazionale “La scuola è vita” di Roma: l’Itis Biella c’è
C’era l’Itis “Q. Sella” a rappresentare il Biellese alla kermesse internazionale “La scuola è...