Basso Biellese | 03 novembre 2025, 11:40

Cavaglià, è un successo la castagnata degli Alpini FOTO

Nonostante il clima tipicamente autunnale, la castagnata degli Alpini di Cavaglià ha riscosso un notevole successo. Nella giornata di ieri, 2 novembre, altri 7 quintali di caldarroste, assieme al vin brulé, sono state distribuiti a molte persone di passaggio. In breve tempo, tutte le porzioni sono andate a ruba.

g. c.

