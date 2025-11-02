Calcio biellese, i risultati di oggi domenica 2 novembre

Domenica intensa per le squadre biellesi, scese in campo per i rispettivi campionati tra Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria.

In Eccellenza, girone A, l’Accademia Borgomanero e la Fulgor Chiavazzese R.V. hanno pareggiato 2-2 , mentre l’Oleggio Sportiva ha invece espugnato il campo del Città di Cossato per 4-2.

Nel girone A di Promozione, il Gattinara F.C. ha ottenuto una vittoria contro il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, vincendo 1-0.

Passando alla Prima Categoria, girone B, si segnala il netto successo del Centro Giovani Calcio Aosta MSP sul Valle Elvo, con un 4-1 che non lascia spazio a dubbi. Gaglianico C.S.I. e Torri Biellesi hanno invece pareggiato 2-2. Il Ponderano ha subito una sconfitta casalinga contro Agliè Valle Sacra, che si è imposto 2-1. Infine, Valle Cervo Andorno ha vinto 1-0 contro l’Ardor S. Francesco Corio.

Infine, in Seconda Categoria, girone B, il Vigliano ha espugnato il campo del Mezzomerico Calcio per 3-2, mentre Rmantin e Valdilana Biogliese hanno concluso il loro incontro con un pareggio 1-1.