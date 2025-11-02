Profumo d’autunno a Benna: caldarroste e vin brulé con i Volontari dello Sport Folclore FOTO e VIDEO Davide Finatti per newsbiella.it

Anche oggi, domenica 2 novembre, Benna si riempie dei profumi e dei colori dell’autunno. I Volontari dello Sport Folclore di Benna tornano come ogni anno a scaldare il cuore (e le mani!) di chi passa, con una tradizione semplice ma amatissima: caldarroste fumanti e vin brulé profumato.

Sulle braci scoppiettano ben 150 chili di castagne, che arrostiscono lentamente fino a diventare dorate e croccanti. Nel frattempo, l’aria si riempie dell’aroma speziato dei 13 litri di vin brulé, preparato con cura e servito caldo per accompagnare il pomeriggio in compagnia.

È uno di quei momenti in cui il paese si ritrova, tra chiacchiere, risate e mani tese verso il calore del fuoco. Le famiglie passeggiano tra i banchetti, i bambini guardano incuriositi le padelle nere che girano senza sosta, e i volontari con la loro instancabile energia tengono viva una delle tradizioni più sentite dell’autunno bennese.