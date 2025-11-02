Halloween GEO: grande successo a Gaglianico con circa 500 presenze FOTO e VIDEO

Straordinaria partecipazione per l'evento Halloween GEO, organizzato dall'Associazione di volontariato Genitori E Oltre (GEO) nella notte del 31 ottobre. L'iniziativa ha richiamato un pubblico stimato di circa 500 persone – tra bambini, ragazzi e accompagnatori – consolidando il successo di GEO.



Il cuore dell'evento è stato il "Trenino Fantasma GEO", che ha gestito il flusso lungo il percorso diviso in tre livelli: Wonderland, Nightmare e Madness. Un Successo Collettivo: Attori, Volontari e Comunità L'atmosfera da brivido è stata resa possibile dall'eccezionale impegno del cast artistico, guidato da Cinzia Rossetti e dai suoi attori (Cristina, Marco D., Agata, Elena, Valeria, Lorenzo e Marco V.). Un ringraziamento speciale per la preziosa disponibilità va alla famiglia Giletti, che con grande cortesia ha permesso all'Associazione di allestire il percorso horror nella loro proprietà, trasformandola in una scena indimenticabile. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari GEO, la cui dedizione ha garantito la logistica impeccabile. Infine, l'Associazione desidera fare i complimenti alla comunità: tantissime case nella zona si sono rese disponibili per il giro "dolcetto o scherzetto" con allestimenti a tema veramente eccezionali che hanno arricchito l'esperienza di tutti i partecipanti.

Supporto Fondamentale del Territorio L'Associazione GEO desidera ringraziare tutte le attività che hanno contribuito in modo essenziale a rendere unica questa edizione oltre che per la preziosa collaborazione dei Vigili e del Comune di Gaglianico.

L'evento si conferma un appuntamento fondamentale per il territorio, capace di offrire intrattenimento di alta qualità grazie a una logistica complessa e all'originalità delle idee promosse dall'Associazione.