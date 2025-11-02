Torino, incendio in un appartamento a San Salvario, perde la vita un 79enne

Tragedia nella tarda mattinata di domenica 2 novembre 2025, nel quartiere San Salvario a Torino. Un violento incendio è divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di via Ormea 92, costando la vita ad Antonio Cavicchio, 79 anni, residente da tempo nello stabile e conosciuto come una persona riservata.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, dopo aver notato un intenso odore di fumo provenire dall’alloggio e le prime fiamme dalle finestre. Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118 di Azienda Zero e della Croce Verde.

I pompieri, dopo aver sfondato la finestra per accedere all’appartamento, hanno trovato l’uomo privo di vita in cucina. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da un pentolino dimenticato sul fornello acceso, ma non si esclude che il pensionato possa essere stato colto da un malore prima che il fuoco si propagasse.

Le indagini dei pompieri e della Polizia Scientifica sono tuttora in corso per accertare le cause esatte del decesso e dell’incendio. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta. Al piano terra dello stabile si trovano una lavanderia e una copisteria, entrambe chiuse al momento dell’incendio.