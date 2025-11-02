Candelo, corteo alla cerimonia del 4 Novembre: ci saranno anche gli alunni

Sarà domenica prossima, 9 novembre, a Candelo, la celebrazione commemorativa del 4 Novembre.
Il programma prevede alle 9 il saluto del sindaco Paolo Gelone in piazza Castello, con l'intervento dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Cesare Pavese e l'orazione ufficiale del capogruppo degli Alpini di Candelo Luciano Finotti.
Alle 9.30 avrà inizio il corteo con onore ai Caduti prima al monumento di via IV Novembre, poi al cimitero comunale e infine al Milite Ignoto. La giornata si concluderà con la santa messa delle 10.30 nella chiesa di San Lorenzo.