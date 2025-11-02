Basket Serie C: Il Teens Biella in vetta alla classifica

Teens Biella capolista solitaria, almeno per 24h in quanto gli arancio blu ieri sera (sabato 01/11) hanno battuto in casa anche Area Pro portandosi così al primo posto in attesa del risultato del Cus Torino impegnato sul campo di Torino Teen Basket.

Partita, quella di ieri sera al Pajetta, maschia e molto fisica che i biellesi hanno vinto avendo la meglio con un risultato finale di 81 a 72.

Importante è stato il break decisivo della fine del quarto quarto, dove Caroli (14 i punti), Blair miglior marcatore biellese di serata (21 punti per lui) e De Bartolomeo (13 a referto) hanno scardinato la difesa degli ospiti regalando così altri due punti in classifica ai numerosi tifosi in tribuna.

Da segnalare i 13 punti di un ispirato capitan Zimonjic ,gli 8 per Cardani, i 6 di un Pieropan che si sta avvicinando alla forma migliore, i 4 di Gagliano e i 2 di Roncarolo.