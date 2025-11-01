Quadrifoglio Karate Team 2 ai regionali AICS: "Occasione di confronto e crescita sportiva"

Domenica 26 ottobre si è svolta, presso il Palazzetto Le Cupole di Torino, la prima gara regionale AICS della stagione.

La squadra A.S.D. Il Quadrifoglio Karate Team 2, con sede a Valdilana (BI), ha preso parte alla competizione con grande entusiasmo, distinguendosi nelle diverse categorie in gara.

Grazie all’impegno e alla costanza negli allenamenti, gli atleti biellesi sono riusciti ad arricchire il proprio medagliere, conquistando numerosi piazzamenti sul podio.

L’appuntamento, preziosa occasione di confronto e crescita sportiva, ha confermato lo spirito di cooperazione e fair play che da sempre contraddistingue il gruppo.