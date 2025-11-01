Biliardo, domenica la finale del 3° Memorial Gianfranco Condello “il Ginfri” FOTO e VIDEO

Si avvicina la giornata conclusiva del 3° Memorial Gianfranco Condello, dedicato al celebre campione biellese conosciuto da tutti come “il Ginfri”.

L’evento si terrà domenica 2 novembre, a partire dalle ore 13, presso il C.S.B. Billiards Deluxe di Biella, in via Vignetto 15.

Un premio al ricordo di un campione

Il Memorial rende omaggio a una delle figure più illustri del biliardo biellese e piemontese.

Gianfranco Condello non è stato soltanto un grande atleta, ma una vera icona di questo sport, considerato da molti il più forte giocatore biellese di sempre.

Con i suoi numerosi successi nei tornei regionali e nazionali, Condello ha dato lustro e prestigio al movimento locale, diventando un punto di riferimento per tutti gli appassionati del biliardo all’italiana e goriziana.

Maestro e ispirazione per nuovi campioni

Il valore di Condello ha superato i confini dell’agonismo. È stato infatti maestro di Andrea Quarta, oggi tra i più grandi campioni mondiali di biliardo.

Sotto la guida di Condello, Quarta ha potuto affinare le proprie doti tecniche e tattiche, conquistando importanti titoli internazionali e dimostrando quanto l’eredità sportiva e umana del “Ginfri” sia ancora viva nel biliardo italiano.

La gara e i premi

Il Memorial è una competizione aperta a tutte le categorie, con eliminatorie separate e handicap, pensata per valorizzare sia i giocatori esperti sia i nuovi talenti.

Il montepremi complessivo testimonia l’importanza della manifestazione: 700 euro e trofeo al primo classificato, premi fino a 150 euro per i piazzati dal 9° al 16° posto, oltre alla possibilità di vincere una stecca Casini tramite estrazione.

La gara rappresenta un appuntamento di rilievo per il biliardo di Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta.

Più che una competizione, il Memorial è un momento di festa e di memoria collettiva, dedicato a un uomo che ha contribuito in modo determinante a costruire la storia del biliardo biellese.

Tra i partecipanti anche nomi di spicco come Luca Mocini, Paolo Marcolin, Gabriele Ulleri, Stefano Della Torre e Ricky Valloni.

Domenica sarà dunque l’occasione per giocatori e appassionati di ritrovarsi insieme nel segno della passione e del ricordo, celebrando un campione che ha lasciato un segno profondo nella storia sportiva di Biella: Gianfranco Condello, “il Ginfri”.