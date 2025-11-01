“MA CHE FACCIAMO IO E TE?: attività con i i bimbi in età 0-6 anni a Tollegno e a Tavigliano

Prosegue la rassegna “FAMIGLIE INSIEME IN UN MONDO CHE CAMBIA” con due nuovi eventi gratuiti in Valle Cervo, grazie alla collaborazione con le scuole e con i Comuni di Tollegno e Tavigliano. A novembre il focus sarà la prima infanzia, con una serata per la cittadinanza e un laboratorio esperienziale, rivolti a genitori, nonni, figure educative e adulti interessati .

Ecco il programma dei nuovi eventi organizzati dal Centro Famiglie:

"Ma che facciamo io e te?"(fascia 0-6 anni) Venerdì 7 novembre alle ore 20:30 a Tollegno, Cine-teatro Felix Serata in Plenaria condotta da Annalisa Perino, pedagogista, progettista in campo educativo ed autrice (testi casa editrice Uppa) . La relatrice ci aiuterà a comprendere come favorire l'autonomia, la concentrazione e la crescita dei bambini piccoli nel rispetto di sè, degli altri e dell'ambiente ( senza ricorrere al digitale!), con spunti pratici e idee per migliorare la qualità del tempo trascorso insieme e per rendere l’ambiente domestico stimolante per il bambino. "Un porto nell'oceano"

Sabato 15 novembre ore 10:15 Tavigliano, Sala operaia Laboratorio esperienziale condotto dalla psicologa e dall’educatrice del Centro per le Famiglie. Un incontro dedicato a genitori, nonni e membri della comunità educante per esplorare come dare limiti sani, in età prescolare, in un mondo sempre più illimitato e digitale. Si rifletterà sull’importanza di contrastare l’esposizione precoce agli schermi non calando dall’alto raccomandazioni o soluzioni preconfezionate, ma accompagnando i partecipanti a osservare la propria quotidianità da nuove prospettive, esplorando le proprie motivazioni, bisogni ed equilibri alla ricerca di spunti di cambiamento spontanei e autentici, coerenti con la loro realtà quotidiana. Gli eventi sono gratuiti, ma è necessaria l’iscrizione tramite il link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS95mP25XVitf3vGJwMmU82o9G0uuQosJYzyhfKYGyZGYGQ/viewform?usp=header

Nel frattempo nella sede del Centro, in Via Caraccio 4, i servizi Il Patio e Ge.Co sono attivi con i colloqui individuali di ascolto, i gruppi di conversazione tra genitori e gli interventi per genitori in separazione (mediazioni familiari, sostegno psicologico) e gruppi di parola per figli di genitori separati ( in partenza a inizio novembre)

Per qualsiasi informazione: WhatsApp o telefonare al Centro per le Famiglie IRIS- IL PATIO : 3357920454 instagram: centroperlefamiglie_iris Email patio@consorzioiris.net