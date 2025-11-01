Andy Warhol | Lorenzo Puglisi - Sacro, Profano, Umano: al Piazzo di Biella una mostra collaterale

In occasione del grande evento espositivo, Warhol. Pop Art & Textiles negli spazi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero nello storico borgo di Biella Piazzo, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, inaugura come evento collaterale la mostra Andy Warhol | Lorenzo Puglisi - Sacro, Profano, Umano presso la Chiesa del Santo Sudario.

In questa preziosa Chiesa seicentesca, adiacente ai due palazzi, il lavoro di Lorenzo Puglisi incontra l’iconografia simbolica del padre della Pop Art, in un contrasto inclusivo che rimanda ai diversi aspetti della vita, il Sacro, il Profano e dunque certamente l’Umano. Tre opere, un dipinto di donna di Puglisi, Ritratto 270919 (già esposto alla 59esima Biennale di Venezia nel 2022) nella nicchia di sinistra della preziosa navata e, nell’altra nicchia di fronte, la famosa Marilyn di Warhol, la donna del ’900, Norma Jean - Marilyn Monroe: un simbolo eterno di femminilità, Pop-olarità e sensualità, diventata secondo Marlene Dietrich la prima vera sex symbol del ‘900 e in seguito alla prematura morte una vera e propria icona della cultura Pop. In mezzo, al centro della Chiesa, nella grande cornice marmorea dell’altare del Santo Sudario, un grande dipinto di Puglisi, Nell’orto degli Ulivi, che raffigura un momento fondante dell’esperienza umana in ogni tempo, il momento del dubbio, il momento di una possibile apertura verso altro da sé, verso il mistero dell’esistenza.

“Questa immagine con le braccia aperte, oltre ad accogliere il visitatore, abbraccia virtualmente le altre due figure femminili in mostra, includendo e mescolando aspetti contraddittori che caratterizzano l’esistenza, dunque la sacralità del femminile, capace di generare la vita, ed il profano, ciò che è terreno e mondano (dal latino profanum, fuori dal tempio) e che riguarda le universali contraddizioni tra spirito e materia, tra alto e basso, non come elementi in contrapposizione ma come aspetti differenti e inseparabili della nostra vita” - dice Puglisi. La mostra si allaccia alla grande esposizione che la città di Biella ha l’onore di ospitare, con oltre 200 opere, tra serigrafie, foto, ceramiche e, per la prima volta in Italia, abiti, bozzetti e tessuti originali di Andy Warhol, tra i grandi artisti del ‘900, organizzata da Palazzo Gromo Losa Srl, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Creation in collaborazione con il Fashion and Textile Museum di Londra, il Comune di Biella, Palazzo Ferrero Miscele Culturali, Associazione Stilelibero, Biella Città Creativa Unesco, RJMA, Art Book Web, Beside Arts e Promos (partner per la comunicazione), con il sostegno del Gruppo Banca di Asti. Un particolare ringraziamento è andato a Woolbridge Gallery e al Fai per il sostegno alla realizzazione dell’evento.

Andy Warhol | Lorenzo Puglisi. Sacro, Profano, Umano

31 ottobre 2025 – 1 marzo 2026

Chiesa del Santo Sudario (Corso del Piazzo, 27 – Biella)

Orari apertura: Venerdì, Sabato, Domenica h 10.00 /19.00