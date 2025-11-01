Auto si schianta contro un muretto ed è avvolta dalle fiamme, attimi di paura a Mottalciata FOTO e VIDEO

È andata completamente distrutta l'auto che, nella mattinata di oggi, 1° novembre, è stata completamente avvolta dalle fiamme. Dalle prime ricostruzioni, il mezzo sarebbe prima finito contro il muretto di un'abitazione.

Il fatto è successo nel comune di Mottalciata. Il conducente è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Presenti, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio.