Solennità di Tutti i Santi a Biella, fedeli in Duomo per la Santa Messa FOTO

Solennità di Tutti i Santi anche nel comune di Biella. Questa mattina, 1° novembre, si è svolta la Santa Messa in Duomo, alla presenza di molti fedeli della comunità.
Ad officiare la funzione il vescovo Roberto Farinella che, sui propri canali social, ha condiviso queste parole: “Questa festa ci invita a riscoprire la nostra vocazione battesimale. Il Vangelo delle Beatitudini ci mostra la via concreta per arrivare alla santità: non una strada di gloria umana ma un cammino di umiltà, di misericordia, di pace e di amore. Le Beatitudini non descrivono una condizione futura ma una felicità che comincia già ora: chi vive secondo il Vangelo porta in sé la gioia di Dio, anche in mezzo alle prove. Ci aiuti la Beata Vergine Maria a saper ogni giorno vivere il desiderio della santità. Buona festa a tutti”.