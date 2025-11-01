Leggere intorno al mondo, Kiwanis Club Biella in visita nella scuola di Ponderano

Nei giorni 20, 27 e 30 ottobre il Kiwanis Club Biella “Victimula Pagus” ha effettuato tre incontri con due classi prime ed una terza della Scuola Primaria di Ponderano nell’ambito del Service Distrettuale “Leggere intorno al mondo”.

Il Club nelle persone della presidente Orietta Merlin, della socia Fabrizia Grosso e della segretaria nonché Chair Distrettuale del progetto stesso Maria Francesca Mosca ha proposto ai bimbi il Libro “Victimula” che, in chiave fiabesca, narra appunto la storia dei Victimuli, antichi abitanti della “Bessa” e cercatori d’oro, proiettando i piccoli in un viaggio immaginario alla scoperta di Re, Regine, di un vecchio Troll e del Drago Cinerino….

Erica Tassone, autrice ed illustratrice del testo, ha saputo coinvolgere meravigliosamente gli alunni con una lettura “animata”, stimolando poi la loro capacità creativa con il laboratorio di pittura sui sassi. Sono stati realizzati piccoli capolavori grazie anche all’impegno ed alla fattiva partecipazione al Progetto della “super” insegnante di arte Simona Boglietti. Quei sassi trasformati in “massi erratici magici” dalla polverina d’oro di cui Erica li ha cosparsi resteranno a lungo per i bambini un prezioso ricordo perché li sapranno riportare, ogni volta che li guarderanno, ad un pomeriggio incantato dove fiaba e realtà si sono incontrate in “un cerchio magico”.

La presidente Orietta ha presentato ai bimbi, con parole ed esempi appropriati, la realtà del Kiwanis invitandoli a donare il proprio tempo per aiutare chi ne ha bisogno mentre Francesca ha spiegato loro l’importanza di apprezzare la lettura che li può trasportare in luoghi ed atmosfere che altrimenti non avrebbero mai conosciuto.