Due gemelli nati all'Ospedale di Biella con parto naturale, il secondo è podalico

Due nuovi nati all'Ospedale degli Infermi di Biella. Il lieto evento ha avuto luogo nel primo pomeriggio di ieri, 31 ottobre, dove due neonati, maschio e femmina, sono venuti al mondo nel giorno di Halloween, con parto naturale, da una coppia di 30enni residenti nel Biellese.

Come curiosità, la seconda è nata in posizione podalica. Ciò si verifica quando il nascituro si presenta con le natiche o i piedi rivolti verso il basso, anziché la testa, la posizione più diffusa per la nascita. Entrambi i bambini stanno bene, godono di ottima salute e sono ora nelle braccia dei loro genitori, visibilmente contenti per la bella notizia.

Il team presente in sala parto era composto dalle dottoresse Bianca Masturzo e Giuditta Novaretti, le ostetriche Chiara Caradonna e Stefania Givone assieme alle pediatre Anna Perona e Nancy Morales. Come riportato dal personale medico, meno del 5% dei parti cefalico/podalico partorisce spontaneamente: è necessario quindi agire in sicurezza solo con equipe esperte. Una grande dimostrazione di alta professionalità e dedizione per un parto in sicurezza.