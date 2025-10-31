 / Valle Elvo

Valle Elvo | 31 ottobre 2025, 15:53

Graglia, festa di Halloween alla materna con tanti dolcetti per i bambini!

Alla consegna erano presenti il sindaco Marco Astrua, il vice sindaco Francesco Deandreis e l’assessore Gilio Peretto

Graglia, festa di Halloween alla materna con tanti dolcetti per i bambini!

Graglia, festa di Halloween alla materna con tanti dolcetti per i bambini!

Sono tante le iniziative di questa giornata e nella mattina di oggi, venerdì 31 ottobre, anche i bambini della scuola materna di Graglia hanno fatto festa e hanno ricevuto dolcetti in occasione della festività di Halloween da parte dell'amministrazione.

Alla consegna erano presenti il sindaco Marco Astrua, il vice sindaco Francesco Deandreis e l’assessore Gilio Peretto, che hanno condiviso con i più piccoli momenti di allegria e festa.

Un’iniziativa pensata per rendere speciale la giornata dei bambini e rafforzare il legame tra istituzioni e comunità locale.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore