Golf Club Cavaglià: offerta benessere con Dental Medica

Il Golf Club Cavaglià e Dental Medica offrono ai soci un’iniziativa esclusiva per il benessere e la salute dentale valida tutto novembre

Il Golf Club Cavaglià propone ai suoi Soci e Amici un’iniziativa all’insegna del benessere.

A seguito dell’evento organizzato presso il Golf lo scorso 12 ottobre, il centro dentale Dental Medica offre a tutti i soci un’offerta esclusiva valida per tutto il mese di novembre, pensata per promuovere la cura e la salute dentale.

Un’opportunità speciale che unisce sport, socialità e benessere, dedicata ai membri del Golf Club e ai loro amici.

Per conoscere i termini e il contatto dell'offerta basta accedere QUI

