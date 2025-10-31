“Cara Giulia”: 600 persone a Biella per la raccolta fondi

L’Associazione VocidiDONNE ODV, insieme alle Associazioni della Rete antiviolenza di Biella, NonSeiSola, Underground, Paviol, Donne Nuove e Le Parole Fucsia, ringrazia tutte le persone che hanno partecipato al Caffè letterario “Cara Giulia” a cui era presente il Sig. Gino Cecchettin.

La serata ha visto un pubblico di circa 600 persone che ha potuto assistere alla lettura di alcuni brani dal libro “Cara Giulia” a cura di Rosangela Fontanella e Paola Mazzucato, ascoltare le domande rivolte al Sig. Gino da parte delle Associazioni del territorio e rivolgergli alcune domande dal pubblico. La serata era dedicata alla raccolta fondi per la Fondazione Giulia Cecchettin, nata circa un anno fa, con l’intento di promuovere l'educazione per sensibilizzare sul tema del linguaggio di genere, della violenza contro le donne con lo scopo di promuovere un cambiamento sociale e culturale, creando un ambiente in cui ogni individuo possa sentirsi al sicuro e valorizzato, raccolta che è ammontata a 2.900€ che sono state versate alla Fondazione stessa.

Ringraziamo anche tutte/i Dirigenti scolastici, le/i docenti e le studentesse e gli studenti degli Istituti Superiori di Biella che hanno partecipato alla mattinata del 23 ottobre 2025 a Città Studi per un confronto con il Sig. Gino Cecchettin, per un totale di 450 presenze: I.S.S ”Gae Aulenti”, Liceo “A. Avogadro”, Liceo “G. e Q. Sella”, I.S.S. “E. Bona” e “I Copioni del Cossatese”. Condividiamo e ci facciamo carico dei messaggi che il Signor Gino, anche a nome dell’Associazione dedicata a Giulia, è stato portatore “La violenza di genere è un nemico insidioso e spesso invisibile che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Con Fondazione Giulia Cecchettin Ets ci impegniamo a portare questa violenza alla luce, a sensibilizzare l’opinione pubblica e a fornire sostegno a coloro che ne sono vittime.”