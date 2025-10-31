Anffas Gaglianico, castagne e musica con gli Alpini: una giornata di allegria e inclusione FOTO e VIDEO

Giornata di festa ieri giovedì 30 ottobre all' Anffas di Gaglianico, dove gli Alpini della sezione di Biella hanno preparato le caldarroste per gli ospiti della struttura. E ad allietare la giornata sono stati in particolare anche i canti del coro "Coro cento voci per cento anni" che hanno fatto cantare e ballare i presenti regalando a tutti ore in allegria e di spensieratezza.
Quello di ieri è stato un po' un ritorno al passato quindi per Anffas ma anche un modo per guardare al futuro, come spiega il coordinatore dell'ANFFAS di Gaglianico Vito Giorgio Catania: “L'evento di oggi rappresenta, un'iniziativa importante che era già presente diversi anni fa dove appunto si facevano questi momenti socializzanti, insieme anche con altre organizzazioni, e che abbiamo appunto ripreso. Obiettivo della giornata è anche quello di presentare quella che è la nostra realtà, i nostri principi etico valoriali di ANFFAS, quindi l'idea è quella di collaborare con altre organizzazioni di creare una rete per appunto presentare agli altri il mondo della disabilità”.