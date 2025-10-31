Anffas Gaglianico, castagne e musica con gli Alpini: una giornata di allegria e inclusione FOTO e VIDEO Lauretta Gronda per newsbiella.it

Giornata di festa ieri giovedì 30 ottobre all' Anffas di Gaglianico, dove gli Alpini della sezione di Biella hanno preparato le caldarroste per gli ospiti della struttura. E ad allietare la giornata sono stati in particolare anche i canti del coro "Coro cento voci per cento anni" che hanno fatto cantare e ballare i presenti regalando a tutti ore in allegria e di spensieratezza.

Quello di ieri è stato un po' un ritorno al passato quindi per Anffas ma anche un modo per guardare al futuro, come spiega il coordinatore dell'ANFFAS di Gaglianico Vito Giorgio Catania: “L'evento di oggi rappresenta, un'iniziativa importante che era già presente diversi anni fa dove appunto si facevano questi momenti socializzanti, insieme anche con altre organizzazioni, e che abbiamo appunto ripreso. Obiettivo della giornata è anche quello di presentare quella che è la nostra realtà, i nostri principi etico valoriali di ANFFAS, quindi l'idea è quella di collaborare con altre organizzazioni di creare una rete per appunto presentare agli altri il mondo della disabilità”.



