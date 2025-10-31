Halloween a scuola: a Portula un menù speciale

Anche a scuola si festeggia Halloween! agli alunni delle scuole di Portula che fruiranno del servizio di refezione oggi 31 ottobre verrà servito un menu molto particolare, dedicato alla giornata.

Agli studenti che si fermeranno a pranzo a scuola sarà infatti servito come primo un risotto alla zucca, uno sformatino con patate, carote e zucca, quindi come verdura insalata verde e carote e per finire ci sarà anche il dolce, ovviamente a tema: biscotti frollini di Halloween.

Non resta che dire....auguri e buon appetito!

